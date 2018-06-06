РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июн. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в среду утром жительница дома не смогла выйти из квартиры, так как ее входную дверь закрыли строительным мусором, пришлось вызывать спасателей, сообщила «РИАМО в Подольске» сама пострадавшая.

«Утром 6 июня я не смогла выйти из своей квартиры в доме №1 на улице Первомайская из-за горы строительного мусора возле двери в подъезде. Пришлось вызывать на подмогу сотрудников МУП «СЕЗ» и МЧС», – сказала пострадавшая.

По словам женщины, окна менял ее сосед. Видимо, он не убрал мусор и оставил его между этажами, а другие жильцы дома таким образом решили его наказать и закрыли мусором ее дверь.