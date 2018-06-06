РИАМО - 6 июн. АО «Раменская УК» исполнила предписание Госжилинспекции Московской области о приведении в порядок подвала дома №3 по Коммунистической улице в Раменском, сообщается на сайте надзорного ведомства.

При проверке обращения жителей дома инспекторы обнаружили отсутствие теплоизоляции на инженерных коммуникациях в подвале – оголенными оказались стояки и лежаки горячего водоснабжения и отопления. По результатам проверки жилищные инспекторы дали «Раменской УК» два месяца на то, чтобы решить проблему.

«Повторная проверка показала, что все пункты предписания исполнены, теплоизоляционный материал на трубопроводах восстановлен. Однако за несвоевременное исполнение своих обязанностей мировой судья может наложить на управляющую компанию штраф до 300 тысяч рублей», – подчеркнул глава региональной Госжилинспекции Вадим Соков.