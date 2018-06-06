РИАМО - 6 июн. За прошедшие сутки в Россию по паспорту футбольного болельщика прибыло почти 800 иностранных граждан, сообщил журналистам в среду руководитель аппарата Межведомственного оперативного штаба по безопасности турнира, руководитель Главного центра оперативного управления обеспечением безопасности и правопорядка чемпионата мира Алексей Лаврищев.

Как ранее сообщил директор департамента реализации стратегических проектов министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Андрей Черненко, уже около 1 миллиона паспортов болельщиков выдано иностранным и российским гражданам к чемпионату мира по футболу в России.

«А всего с 4 июня по паспорту болельщика в Россию въехали около 1,5 тысяч иностранных граждан. Въезд болельщиков продолжается», - сказал Лаврищев.

В зоне электронных услуг любого офиса «Мои документы» можно заполнить заявку на получение паспорта болельщика, зарегистрироваться на портале fan-id.ru и проконсультироваться у сотрудников. Для этого нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и фото на электронном носителе. В случае необходимости снимок помогут сделать прямо в центре.

FAN ID – персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Паспорт болельщика является именным, оформляется бесплатно и однократно на все матчи ЧМ-2018. Организует выдачу паспортов болельщика министерство связи и массовых коммуникаций РФ.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».