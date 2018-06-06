РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 июн. Призывников из подмосковного Королева торжественно проводили на службу в армию, ребятам вручили памятные подарки от главы городского округа, передает в среду корреспондент «РИАМО в Королеве».

Весенний призыв на военную службу начался в России 1 апреля и продлится до 15 июля. В среду у мемориала Славы в Королеве призывников провожали в армию. В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, местное хуторское казачество, сотрудники администрации, священнослужитель.

«В весенний призыв на службу в ряды российской армии отправятся 100 призывников, 30 из них мы сегодня (6 июня - ред.) торжественно провожаем. На комиссии мы распределяем призывников по войскам и ориентируемся на физические данные, образование, семейное положение и, в том числе, на пожелания молодых людей», – сказал начальник отделения подготовки призыва граждан на военную службу военного комиссариата городов Мытищи и Королев Алексей Акулин.

После того, как ребята отправляются к месту службы, администрация города поддерживает связь с каждым из них, с родителями и командирами воинских частей. Это позволяет властям быть в курсе всего, что происходит в жизни военнослужащих, а также оказывать поддержку молодым людям после возвращения домой.

Призывники из Королева будут служить в воинских частях от Калининграда до Дальнего Востока, но основная часть молодых людей пройдет службу в Центральном федеральном округе. Двенадцать призывников отправятся служить на большой десантный корабль «Королев».