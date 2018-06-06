РИАМО - 6 июн. Трехэтажное здание скорой медицинской помощи, рассчитанное на 20 машин, планируют построить на Радужной улице в поселении Московский в новой Москве, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Развитие новой Москвы, как говорил мэр Сергей Собянин, идет в том числе в сфере социальной инфраструктуры, а уровень медицины остается одним из высочайших в стране. Эта подстанция будет максимально приспособлена для быстрого реагирования на срочные вызовы врачей», – сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов.

Здание планируют спроектировать трехступенчатым, переменной этажности до 3 этажей. На первом этаже разместят гараж на 20 машин, диспетчерскую и амбулаторное отделение. Второй этаж отдан под комнаты отдыха, а на третьем появятся кладовые для лекарств и хозяйственных материалов, а также кабинет руководителя и столовая.

Общая площадь здания составит около 4 тысяч квадратных метров. Территория вокруг здания будет благоустроена и организована для удобного движения машин скорой помощи. Фасады хотят украсить навесными композитными панелями.

Точный адрес объекта – улица Радужная, дом №23. Проектировщик и заказчик: ООО «ГипроМосПроект».