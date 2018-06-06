РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 июн. Некоммерческие организации (НКО) Красногорска с 18 по 22 июня могут подать заявку на предоставление субсидий в администрацию муниципалитета, сообщается на сайте администрации городского округа Красногорск.

«Администрация Красногорска объявляет отбор заявок на предоставление субсидий некоммерческим организациям в рамках мероприятий муниципальной программы городского округа Красногорск «Развитие малого и среднего предпринимательства»», - говорится в сообщении.

Заявку можно будет подать с 18 по 22 июня 2018 года в отдел развития предпринимательства и инвестиций управления по инвестициям и развитию предпринимательства администрации горокруга по адресу: Красногорск, улица Ленина, дом 4, кабинет 404. Телефон для справок: 8(495)562-46-68.

«Итоги отбора будут определены комиссией на основании результатов рассмотрения поданных участниками отбора заявок и размещены на официальном сайте администрации городского округа Красногорск», - заключается на сайте.