РИАМО - 6 июн. В среду в столице открыли движение по основному ходу Боровского шоссе, а также пешеходный переход через шоссе после завершения строительства станции «Новопеределкино» Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

«Строительство Солнцевской линии метро от «Делового центра» до «Рассказовки» находится в финальной стадии. Естественно, ее строительство создало ряд трудностей для автомобилистов и общественного транспорта. Движение по Боровскому шоссе было затруднено. Сегодня мы восстанавливаем свободное движение транспорта по Боровскому шоссе. Кроме того, не дожидаясь открытия станции метро «Новопеределкино», мы открываем пешеходный переход через шоссе, соединенный с вестибюлем метро», – сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как добавляется в сообщении, уже более 30 лет – с 1980-х годов – жители Солнцева, Ново-Переделкина и других районов запада Москвы ожидают прихода метро в эту часть города. Сейчас им приходится добираться на автобусах до станций «Юго-Западная», «Проспект Вернадского» и «Саларьево» Сокольнической линии.

«Решение о строительстве Солнцевской линии метро было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным в 2011 году. Для проведения строительных работ потребовалось частично или полностью занять отдельные участки проезжей части Боровского шоссе. В частности, для строительства станции «Новопеределкино» в течение последних 4 лет был полностью перекрыт участок Боровского шоссе между 8 и 10 микрорайонами (от улицы Шолохова до улицы Чоботовская – порядка 500 метров)», – уточняется в материале.

Потоки транспорта были перенаправлены на дублеры Боровского шоссе, которые были расширены до трех полос движения в каждом направлении.

Восстановление движения осуществляется поэтапно – по мере завершения строительно-монтажных работ и выполнения работ по благоустройству прилегающей территории. В апреле 2017 года было восстановлено движение на первом участке основного хода Боровского шоссе протяженностью 100 метров – в районе дома 46. В среду был открыт второй участок от улицы Шолохова до улицы Чоботовская, где было завершено строительство станции метро «Новопеределкино». Движение по главному ходу Боровского шоссе на данном участке осуществляется по шести полосам движения, в том числе по двум выделенным полосам для общественного транспорта.

Как напоминается в сообщении, строительство Солнцевского радиуса Калининско-Солнцевской линии осуществляется поэтапно. Первый участок: «Деловой центр» – «Парк Победы» открыт для пассажиров в начале 2014 года. Второй участок: «Парк Победы» – «Раменки» открыт для пассажиров в марте 2017 года. Третий участок: «Раменки» – «Рассказовка» с электродепо находится в завершающей стадии строительства.

Станция «Новопеределкино» расположена в районе Ново-Переделкино – на пересечении Боровского шоссе и улицы Шолохова между станциями «Боровское шоссе» и «Рассказовка». «Новопеределкино» – станция мелкого заложения, с двумя вестибюлями с выходами в пешеходные переходы, ведущие на обе стороны Боровского шоссе к существующей и проектируемой жилой и общественной застройке, остановочным пунктам наземного пассажирского транспорта.