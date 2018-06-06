РИАМО - 6 июн. Карантин по бешенству животных установили на территории деревни Иевлево городского округа Клин в Подмосковье, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания настоящего постановления (4 июня – ред.) ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантинированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта: деревня Иевлево городского округа Клин Московской области», – говорится в документе.

Карантин с запретом на торговлю домашними животными, отлов и вывоз диких животных за пределы угрожаемой зоны устанавливается от южной границы деревни Ногово до северной границы поселка Марков Лес, далее до южной границы деревни Покровка и далее на юг вдоль границы городского округа Клин до южной границы деревни Ногово.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.

Прививки против этого заболевания делают бесплатно, кроме того, ежегодно получать профилактические прививки против бешенства должны домашние собаки и кошки.