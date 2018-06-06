РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июн. Подмосковное предприятие «ЗиО-Подольск» изготовило и отправило оборудование для модернизации Армянской АЭС в Республике Армения, говорится в сообщении отдела корпоративных коммуникаций подольского предприятия.

«ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) изготовил и отправил третий комплект сепараторов-пароперегревателей СПП-220М для модернизации первой турбоустановки энергоблока №2 Армянской АЭС в Республике Армения. Всего на данный блок будет отправлено четыре комплекта СПП», - говорится в сообщении.

Модернизация оборудования машинного зала станции ведется в рамках работ по продлению срока эксплуатации Армянской АЭС. Сепараторы-пароперегреватели предназначены для осушки и перегрева влажного пара, поступающего после цилиндра высокого давления турбины. Они представляют собой вертикальные аппараты, состоящие из двух частей в одном корпусе. Система промежуточного перегрева пара входит в состав вспомогательных систем, которые обеспечивают работу турбоустановки.

Длина каждого СПП почти 14 метров, наружный диаметр 3,5 метра, масса – 108 тонн. Срок службы оборудования – 30 лет. Технический проект изделия, конструкторская документация разработаны специалистами департамента оборудования атомного машиностроения ПАО «ЗиО-Подольск», они же осуществляют сопровождение изготовления и шеф-монтаж.