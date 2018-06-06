РИАМО - 6 июн. Депутаты Мосгордумы приняли проект постановления «Об отзыве на проект федерального закона №438863-7 «О внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», отзыв столичного парламента носит положительный характер, поправки в ФЗ уточняют право россиян на изучение государственных языков республик РФ, сообщил на заседании в среду председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Проект федерального закона направлен на урегулирование вопросов обеспечения прав граждан на добровольное изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также государственных языков республик, находящихся в составе РФ», - сказал Шапошников.

Как пояснил председатель комиссии Мосгордумы по образованию Антон Молев, законопроектом уточняется, что преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации осуществляется на добровольной основе не в ущерб преподаванию и изучению государственного языка, а право на его изучение реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, с учетом потребностей обучающихся и их родителей. Кроме того, учет мнения учащихся при выборе языка будет осуществляться на основании письменных заявлений родителей.

«Поправки не отменяют каких-то положений закона, а носят уточняющий характер. Принятие документа позволит избежать неоднозначной трактовки в правоприменительной практике», - добавил Молев.

Ранее комиссия Мосгордумы по образованию рекомендовала депутатам столичного парламента направить положительный отзыв на проект федерального закона. По мнению депутатов, изменения позволят сохранить баланс между реализацией конституционных прав граждан на свободный выбор языка воспитания, обучения и творческого развития и возможностями регионов по предоставлению данной услуги.