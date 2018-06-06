РИАМО - 6 июн. Новое здание спортивно-развлекательного комплекса «Лисья нора» построят в Дмитровском городском округе Подмосковья к концу текущего года, инвестиции в строительство составят 80 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на строительство объекта спортинг клуба, который расположен в селе Игнатово Дмитровского округа. Площадь нового здания спортивно-развлекательного комплекса «Лисья нора», согласно проекту, составит 1530 квадратных метров», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Двухэтажное сооружение возведут на площади 979 квадратных метров. Застройщиком является ООО «Лисья нора», которое вложит в реализацию проекта спортивного назначения инвестиции объемом 80 миллионов рублей.

В настоящее время на территории объекта в естественном природном ландшафте расположено 20 площадок для занятий спортингом. Общая площадь тиров для пулевой стрельбы в спортивно-стрелковом комплексе составляет более 4 тысяч квадратных метров.

Также в «Лисьей норе» есть четыре комбинированные площадки для олимпийских упражнений - здесь регулярно проходят российские и европейские соревнования для профессионалов по разным видам стрельбы. Олимпийский стенд в данном спортивно-стрелковом комплексе считается одним из лучших в Московской области. Он оборудован самым современным метательным и электронным оборудованием.

Строительство нового здания спортинг-клуба планируется завершить в четвертом квартале 2018 года. Для функционирования объекта будет создано порядка 20 новых рабочих мест.