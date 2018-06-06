РИАМО - 6 июн. В центре столицы на Новослободской улице открылся штаб волонтеров чемпионата мира по футболу – 2018, где организован управленческий корпус по координации работы добровольцев, передает корреспондент РИАМО.

В штабе организован управленческий корпус, который будет координировать городских волонтеров, а также находится медиацентр для оперативного информационного сопровождения и освещения деятельности московских добровольцев, участвующих в программе гостеприимства.

Всего в Москве в период чемпионата планируется привлечь не менее 8,7 тысячи волонтеров, в том числе 3,7 тысячи волонтеров АНО «Оргкомитет-2018» и 5 тысяч городских волонтеров.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».