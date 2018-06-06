РИАМО (СОЛНЕЧНОГОРСК) - 6 июн. Останки 14 бойцов Красной армии времен Великой Отечественной войны обнаружили поисковики в деревне Покров Солнечногорского района Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

Работы проводили поисковые отряды «Отечество», «Поваровский культурный центр» и «80-й километр» из Дзержинского.

«Останки людей обнаружены во время работ на дороге между дачными участками. Первый выезд показал наличие останков в отвале грунта, образовавшегося после раскопок трактора. Поисковики решили перебрать весь отвал. Хотели уложиться в два дня. Но при подъеме бойцов и проверке дна выяснилось, что останки лежат вторым слоем и уходят в стену. В итоге поисковики подняли и заактировали останки 14 бойцов. Сейчас раскоп законсервирован. Отряды вернутся туда в ближайшие выходные», - говорится в сообщении.

По данным Солнечногорского информагентства, останки бойцов очень плохо сохранились. Относительно «целым» был обнаружен один боец с некоторыми личными вещами.