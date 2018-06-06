РИАМО - 6 июн. Московская областная филармония представит музыкальный спектакль для детей и взрослых «Ваня и крокодил» по сказкам Корнея Чуковского 9 июня в концертном зале музея-заповедника Петра Чайковского в Клину, говорится в сообщении пресс-службы филармонии.

«Оригинальные костюмы, яркие пластические номера, живой звук – показ спектакля «Ваня и крокодил» пройдет в рамках Международного фестиваля искусств Петра Чайковского. Зрители увидят интересное, динамичное игровое действо в постановке Олеси Невмержицкой. Начало в 15:00», – говорится в сообщении.

Музыка, которая прозвучит в спектакле, написана известным композитором Григорием Ауэрбахом. В его творческом багаже мелодии более чем к шестидесяти театральным постановкам, четырем художественным фильмам, одному полнометражному мультфильму, нескольким телевизионным программам.

Музыкальная сказка «Ваня и крокодил» была поставлена в 2010 году в театре «Et Cetera». Сейчас это произведение прозвучит на подмосковной сцене в оригинальной аранжировке. Сочинение исполнит Государственный академический оркестр солистов «Русские узоры», а также солисты Влад Ташбулатов, Елизавета Антонова, Вадим Судариков и группа «Акапелла Экспресс». Музыкальный руководитель спектакля – Денис Забавский.