РИАМО - 6 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил лучшим ученикам музыкального колледжа имени А. Н. Скрябина в Электростали билеты на международный фестиваль Чайковского, проходящий в Клину, передает в среду корреспондент РИАМО.

Музыкальный колледж имени А. Н. Скрябина работает с 1972 года. В рамках госзадания на оказание образовательных услуг в 2018 году колледжу предусмотрены 112 миллионов рублей. За последние пять лет за счет средств областного бюджета для колледжа приобрели музыкальные инструменты на 13 миллионов рублей. В этом году для колледжа предусмотрено более 6 миллионов рублей на приобретение рояля и пианино.

«Первый раз в жизни присутствую на государственном экзамене в музыкальном колледже. Очень приятно, что ребята поступают в лучшие вузы страны, потом выступают, учат музыке детей. В Подмосковье очень большой спрос на музыкальные школы. У нас 5 июня начался фестиваль Чайковского. У меня билеты. Я хочу вручить билеты всем желающим, кто соберется», - сказал Воробьев.

Среди лучших учеников руководство колледжа выделило лауреатов международных, всероссийских и областных конкурсов Ангелину Фролову (виолончель), Алишера Жуманова (ударные инструменты), Вячеслава Рыбакова (гитара), Юлию Меновщикову (сольное пение), Матвея Киссина (аккордеон).

С 2012 по 2016 годы более 600 студентов музыкального колледжа в Электростали получили звание лауреатов и дипломантов международных, всероссийских и региональных конкурсов. Из них 12 учеников стали обладателями Гран-при, пять учеников стали стипендиатами именной премии губернатора Московской области, пять - стипендиатами президентской именной премии «Молодые дарования России», двое - стипендиатами национального проекта «Образование» для поддержки талантливой молодежи министерства науки и министерства культуры РФ.

Четвертый международный фестиваль искусств П. И. Чайковского проходит в Клину с 5 по 11 июня. Впервые в программе фестиваля - знаменитый французский пианист Франсуа Дюмон, ведущая солистка Большого театра Анна Аглатова, Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова.