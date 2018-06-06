РИАМО - 6 июн. Порядка 110 тонн отслужившей электроники в ходе экологической акции собрали и направили на переработку в текущем году в Подмосковье, из этого количества 90 тонн приходится на долю государственных учреждений, говорится ив сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Прошлой осенью акция «Школа утилизации: электроника», которая продвигалась по стране и освобождала образовательные учреждения от старой техники, стартовала и для государственных учреждений Подмосковья. Экологическое движение по утилизации отслужившего электронного оборудования, организованное Фондом рационального природопользования, Минмособлимуществом и Минэкологии Московской области, поддержали центральные органы исполнительной власти и государственные учреждения муниципалитетов.

«С начала года уже собрано и отправлено на переработку 110 тонн утильной техники, 90 тонн из которых поступили именно от госучреждений - органов госвласти, местного самоуправления, бюджетных организаций, учреждений социальной сферы, здравоохранения, спорта и культуры. Еще 20 тонн были получены от гражданского населения муниципалитетов», - отмечается в сообщении.

Акция уже охватила 56 муниципалитетов, лидерами среди которых в 2018 году стали: Коломна, где собрали 10,4 тонны электролома, Ногинский район, отправивший на утилизацию 9,3 тонны электронного мусора, и Сергиево-Посадский район с объемом 5,6 тонны.

Как отметил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев, экологическая программа «Школа утилизации: электроника» позволяет не только избавить учреждения области от ненужной электротехники, защитить окружающую среду от вывоза электронного мусора на свалки региона, но и сэкономить бюджет организаций на утилизацию отработанной и старой офисной техники, которая является обязательной статьей расходов любой организации.

«Это реальный вклад в сохранение природы Подмосковья. Оборудование вместо того, чтобы, разлагаться и загрязнять почву и грунтовые воды опасными химическими элементами, становится вторичным сырьем - переработанное оно превращается в новые нужные вещи. В прошлом году за счет реализации программы удалось предотвратить захоронение 157 тонн электронного мусора», - сказал Аверкиев.

В июне акция пройдет в Котельниках, Домодедове, Балашихе, Реутове, Бронницах, Жуковском и Раменском. Все жители города, а также бюджетные учреждения и общественные организации могут внести свой вклад в сохранение экологии Подмосковья и бесплатно сдать на утилизацию все, что когда-то работало от сети или на аккумуляторах. Для участия в программе организациям достаточно зарегистрироваться на сайте www.eko-fond.ru или позвонить по телефону: 8 (495) 961-71-41. Все вопросы по организации акции и сбору техники можно задать по телефону горячей линии 8-800-700-35-06 с 9:00 до 21:00.

Кроме того, с 11 мая в Мытищах по адресу: деревня Бородино, Осташковское шоссе, 46 постоянно действует пункт приема электролома: по будням с 10:00 до 19:00, а в субботу и воскресенье с 10:00 до 17:00.