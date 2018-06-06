РИАМО - 6 июн. Жителей и гостей Москвы попросили быть осторожными в среду из-за ветра с порывами до 17 метров в секунду, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в среду в течение дня в городе Москве ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Спасатели просят жителей и гостей города быть осторожными.

При сильном ветре необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Автомобилистам рекомендуют парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.