РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июн. Главгосстройнадзор Московской области получил извещение о начале строительства нового здания логопарка «Валищево» в Подольске, после ввода объекта будет создано 630 рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В Главное управление государственного строительного надзора Московской области через региональный портал госуслуг поступило извещение о начале строительства универсального индустриального здания №11 логистического промышленного парка «Валищево» в городском округе Подольск. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 630 рабочих мест», - сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора региона Артур Гарибян.

Здание возведут вблизи деревни Валищево на территории крупного логистического промышленного парка. Площадь объекта составит 54,5 тысячи квадратных метров. Универсальное отапливаемое здание предусмотрено для хранения или производства изделий и товаров различного назначения, не требующих особых условий. На прилегающей территории будет обустроено место под стоянки большегрузного транспорта на 123 машино-места.

«Надзор за строительством данного объекта ведет отдел №6 Главгосстройнадзора. Составлен график плановых проверок, к которым будут привлекаться специалисты ГБУ «Мособлстройцнил» для проведения комплекса лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности строительства», – отметил Гарибян.

Застройщиком на объекте выступает ООО «Проект-Девелопмент». Плановое завершение строительства – первый квартал 2019 года.