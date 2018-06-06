РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 июн. Коммунальные службы подмосковного Королева за прошедшую неделю отремонтировали оборудование трех котельных и заменили более 140 метров трубопроводов тепловых сетей, сообщил генеральный директор ОАО «Водоканал» Павел Каганов в своем аккаунте в Instagram.

«На прошедшей неделе, с 29 мая по 5 июня, ресурсоснабжающими организациями ОАО «Водоканал» и ОАО «Теплосеть» выполнена замена более 140 метров трубопроводов тепловой сети, капитально отремонтировано более 200 погонных метров теплосетей, выполнен ремонт технологического оборудования на трех котельных», – написал Каганов.

После проведения земляных работ коммунальщики восстанавливают территорию вокруг. За указанный срок было восстановлено 583 квадратных метра асфальтового покрытия, 1 053 квадратных метра газонного покрытия, 22 бордюрных камня.

Сообщить о проблемах с канализацией можно в ЕДС по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11, через сайт www.eds-korolev.ru или скачать и использовать мобильное приложение «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.