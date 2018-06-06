РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 июн. В фестивале бизнеса в Балашихе приняли участие более 300 человек, сообщил в среду на бизнес-завтраке с главой муниципалитета президент Союза «Балашихинская торгово-промышленная палата» Анатолий Шестаков.

В среду на бизнес-завтраке с главой Балашихи Сергеем Юровым организаторы и участники фестиваля бизнеса подвели итоги. Фестиваль проходил в горокруге с 22 по 30 мая, он включал множество мероприятий, начиная с обучения молодых предпринимателей, заканчивая спортивными соревнованиями.

«В мероприятиях фестиваля приняли участие более 300 человек, в целом же через соцсети в различные обсуждения включились более тысячи человек. Фестиваль вызвал большой интерес у представителей бизнеса», – сказал Шестаков.

Он добавил, что в семинаре для топ-менеджеров предприятий участвовало почти 100 руководителей. Порядка 30 человек прошли обучение в школе начинающего предпринимателя.

Глава Балашихи подчеркнул, что благодаря развитию предпринимательства растет бюджет городского округа.

«Для нас развитие предпринимательства имеет огромное значение с точки зрения формирования экономики. Бюджет 2017 года нам удалось увеличить по сравнению с 2016 годом на 1 миллиард рублей. Я считаю, для нашего города этого недостаточно, у нас большой потенциал, поэтому в 2018 году мы поставили задачу увеличить его еще на 1 миллиард до 12,5 миллиарда рублей», – отметил Юров.