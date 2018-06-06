РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 июн. Технологический университет подмосковного Королева стал лауреатом конкурса «100 лучших образовательных учреждений Российской Федерации - 2018», сообщается в аккаунте университета в Instagram.

Конкурс проводился на основании результатов исследований, проведенных Департаментом статистики и экспертизы «ЭкспертМедиаГрупп» в Центральном федеральном округе.

«По результатам исследований, Технологический университет включен в список лауреатов Всероссийского национального конкурса «100 лучших образовательных учреждений Российской Федерации - 2018». В ходе исследования были отмечены качество образовательных услуг, профессионализм персонала и заслуженная репутация Технологического университета», - говорится в сообщении.

Конкурс проводится с целью внедрения инновационных разработок в сфере образования, разработки эффективных технологий обучения и создания высококачественных учебных изданий, основываясь на опыте высококвалифицированных педагогов.