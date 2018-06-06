РИАМО – 6 июн. Уже около миллиона паспортов болельщиков выдано иностранным и российским гражданам к чемпионату мира по футболу в России, это один из важнейших элементов обеспечения системы безопасности, сообщил журналистам в среду директор департамента реализации стратегических проектов министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Андрей Черненко.

«Уже около миллиона паспортов болельщиков получено как нашими заграничными гостями, так и россиянами», - сказал Черненко.

Он отметил, что паспорт болельщика — это один из важнейших элементов обеспечения системы безопасности.

«Мы осуществляем с 4 июня въезд на территорию Российской Федерации по паспортам болельщиков», - добавил Черненко.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».