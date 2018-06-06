РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 6 июн. Начальник оперативно-розыскной части по линии экономической безопасности ГУ МВД России по Московской области, подполковник полиции Дмитрий Ярочкин 15 июня проведет прием жителей Орехово-Зуева, сообщил Орехово-Зуевскому информагентству официальный представитель МУ МВД России по городскому округу.

«В пятницу, 15 июня, с 16:00 до 18:00 в лекционном зале здания МУ МВД России «Орехово-Зуевское» на улице Гагарина, 15 состоится прием жителей по вопросам экономической безопасности. Консультировать граждан будет начальник оперативно-розыскной части по линии экономической безопасности ГУ МВД России по Московской области, подполковник полиции Дмитрий Ярочкин», – сказал представитель.

По сведениям агентства, предварительная запись граждан на прием (с указанием ФИО, адреса проживания и краткого содержания обращения) будет осуществляться по телефону: 8(496)412-56-22.