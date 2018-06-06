РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июн. Депутаты единогласно проголосовали за принятие исполненных бюджетов за 2017 год поселений Томилино, Красково, Малаховка и Октябрьский, городского округа Люберцы и Люберецкого района, по состоянию на 1 января текущего года муниципального долга не было ни по одному бюджету, сказал глава городского округа Владимир Ружицкий.

В среду в администрации прошло очередное заседание совета депутатов Люберец.

«Все шесть бюджетов исполнены в соответствии с плановыми назначениями. Муниципального долга на 1 января 2018 года ни по одному бюджету нет. Тот, что был, закрыли из средств объединенного бюджета городского округа», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что особых замечаний от Контрольной счетной палаты по теме исполнения бюджетов не было.