РИАМО - 6 июн. В Мосгордуме заслушали и поддержали доклад об исполнении бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (МГФОМС) за 2017 год, передает в среду корреспондент РИАМО.

Как доложил в ходе заседания директор МГФОМС Владимир Зеленский, деятельность фонда в 2017 году определялась общей стратегией развития системы обязательного медстрахования в Москве, направленной на улучшение качества и обеспечение доступности медпомощи, определенной госпрограммой «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)».

«Исполнение бюджета МГФОМС за 2017 год по доходам составило порядка 210,7 миллиарда рублей, по расходам – около 215,9 миллиарда рублей. Сложившийся внутренний дефицит сформировался из-за того, что окончательный расчет с медицинскими учреждениями столицы за 2016 год проводился уже в 2017 году и был профинансирован за счет подтвержденных остатков денежных средств из бюджета самого фонда и бюджета города Москвы», - сказал Зеленский.

По его словам, главной доходной статьей бюджета МГФОМС в 2017 году являлись субвенции бюджета Федерального ФОМС, они составили свыше 164,3 миллиарда рублей. Из столичного бюджета фонд получил 21,6 миллиарда рублей. Из этих средств на оплату медицинской помощи, оказанной гражданам, не идентифицированным и не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, при заболеваниях и состояниях, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, было потрачено свыше 5 миллиардов рублей.

Также из территориальных фондов других субъектов РФ поступило около 19,3 миллиарда рублей в бюджет столичного ФОМС. Эта цифра растет из года в год, как и число россиян, обращающихся в столичные медицинские учреждения, что свидетельствует о качестве их услуг.

«Рост расходов во многом был обусловлен плановым ростом тарифов, повышением объемов высокотехнологичной помощи, оказываемой в Москве в рамках системы обязательного медицинского страхования, расширением перечня предоставляемых бесплатных услуг. Средства нормированного страхового запаса были израсходованы в первую очередь на приобретение и ремонт медицинского оборудования. В 2017 году на эти цели, а также на организацию дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации было затрачено свыше 540 миллионов рублей», - сообщил Зеленский.

Как отметила председатель комиссии Мосгордумы по экономической политике и финансам Людмила Гусева, фонд продемонстрировал в 2017 году надежную, системную работу, что также влияет на динамичное развитие московского здравоохранения. Большинством голосов члены комиссии рекомендовали столичному парламенту принять проект закона города Москвы «Об исполнении бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования за 2017 год» в первом чтении и при отсутствии поправок – в целом.