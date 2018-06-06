РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июн. В городском округе Люберцы с начала 2018 года отремонтировали 10 участков автомобильных дорог, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В 2018 году в Люберцах отремонтируют семь участков региональных дорог протяженностью 26 километров и 38 участков муниципальных, протяженностью 20 километров. Объем софинансирования на ремонт муниципальной сети в Люберцах из Дорожного фонда Подмосковья составил около 179 миллионов рублей, что на 116,5 миллионов больше, чем в 2017 году.

«В настоящий момент работы завершены на 10 участках автодорог: «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов» с 2,1 по 5,2 километр, и с 7,8 по 9,1 километр, «Малаховка-Электропоселок» с 0 по 0,4 километр, «Москва-Жуковский-Малаховка» с 0 по 2,4 километр, «Зенино-Павлино» с 0 по 2,4 километр, улица Мира, от Больничного проезда до Хлебозаводской улицы, улица Советская, от Театрального проезда до улицы Гоголя, улица Буденого, улица Луначарского, от улицы Тургенева до улицы Толстого, улица 3-я Красногорская», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

Он подчеркнул, что на этих участках будет нанесена дорожная разметка.

«В настоящее время проводится ремонт 13 участков дорог. Силами производственных комплексов ГБУ «Мосавтодор» и подрядных организаций идет укладка асфальтобетонного покрытия на участке улицы Смирновская с 0 по 2,1 километр», - отметил Тресков.

По его словам, проводятся работы на 12 участках местных дорог: 1-й Поселковый переулок, улица Мичурина от Красковского шоссе до улицы Совнаркомовская, улица Раменская, улица Герцена от Егорьевского шоссе до улицы Северная, улицы Школьная, Тургенева, Лермонтова, улица Шевченко с проездом, улицы Хомякова, Фабричная, деревня Марусино, улица Заречная, проезд в коттеджный поселок Марусин Луг.

«По итогам голосования на портале «Добродел» в Люберцах отремонтируют семь участков протяженностью порядка 5 километров на улице Школьная, улице Митрофанова, в поселке Октябрьский, на улице 60-лет Победы, в поселке Малаховка, в Железнодорожном тупике, на улицах Рельсовая, Малаховская, Красноармейская», - уточнил Тресков.

Он добавил, что ремонт дорог в Московской области планируется закончить в сентябре.