РИАМО - 6 июн. Подмосковье в течение 2018 года выйдет на полное обеспечение своих потребностей в овощах, выращиваемых в закрытом грунте, сообщил в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В среду в Электростали Воробьев осмотрел тепличный комплекс «Иванисово» по выращиванию огурцов. Предприятие планирует ежегодно выпускать более 20 тысяч тонн огурцов, томатов и салата и круглый год обеспечивать овощами жителей Подмосковья, Москвы и других городов ЦФО. Бюджет проекта превышает 6 миллиардов рублей.

«Мы еще два года назад отставали по закрытым грунтам. В основном все ввозили из Турции, Азербайджана. Мы начали этот год на девятом месте (по производству овощей закрытого грунта в РФ – ред.), заканчиваем год - мы войдем в пятерку самых крупных производителей огурцов, помидоров, салатов. Мы в этом году достигнем 100% обеспеченности овощами закрытых грунтов», - сказал Воробьев в ходе общения с работниками агрокомплекса.

Губернатор также отметил, что помимо агрокомплекса «Иванисово», наиболее крупными производителями овощей закрытого грунта в Подмосковье являются «Агрокультура групп» и «Луховицкие овощи».

В тепличном комплексе «Иванисово» уже создано около 500 рабочих мест, после ввода в эксплуатацию второй и третьей очередей число работников увеличится до 1,5 тысяч. В ходе осмотра агрокомплекса Воробьев попробовал огурцы «Мева» и пообщался с сотрудниками, которые рассказали о работе на современном предприятии.

«Раньше приходилось ездить работать в Москву из Электростали. Сейчас, к счастью, открылось это предприятие. Все устраивает, зарплата белая, все вовремя, руководство всегда идет навстречу», - отметила Светлана Ефремова.

По ее словам, условия работы в агрокомплексе «Иванисово» комфортные. Как добавила овощевод Гульнара Илющенко, очень важны гибкий график и близость к дому.

«Очень надеюсь, что район будет развиваться. Если акционеры реализуют мечту, это будет один из крупнейших проектов (агрокомплекс «Иванисово» - ред.)», - отметил Воробьев.

Как добавил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, инвестор агрокомплекса «Иванисово» планирует ввести в ближайшие два года 15 и 30 гектаров двух новых очередей предприятия.

В ходе общения с губернатором рабочие также рассказали о неудовлетворительном состоянии дворов и дорог в Электростали и попросили проработать транспортные вопросы.

По информации пресс-службы губернатора и правительства Московской области, всего в ближайшие три года инвесторы построят в регионе более 150 гектаров теплиц. Они появятся в Воскресенском районе, Луховицах, Кашире, Серпуховском районе, Электростали. На предприятиях создадут почти 2 тысячи новых рабочих мест. Самообеспеченность овощами в Подмосковье в 2018 году должна достигнуть 100%, в 2019 году - 170%, в 2020 году - 250%.

При этом государство возмещает сельхозпроизводителям часть прямых понесенных затрат, предлагает налоговые льготы и условия льготного кредитования, предоставляет земельные участки без торгов. В текущем году государственная поддержка по данному направлению может достичь в Подмосковье 3,4 миллиарда рублей, в 2019 году - 2,6 миллиарда рублей, в 2020 году - 2,5 миллиардов рублей.