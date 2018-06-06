РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 июн. Оперативное мероприятие «Пешеход», направленное на повышение безопасности пеших участников дорожного движения, проведут инспекторы 11 батальона ДПС (Северный) 8 и 9 июня в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы батальона.

«В период с 8 по 9 июня сотрудники 11-го батальона ДПС проведут специальное мероприятие «Пешеход». Основные задачи операции – усиление профилактической работы и надзора за неукоснительным соблюдением пешеходами и водителями правил дорожного движения в зоне пешеходных переходов и в местах их интенсивного движения», – говорится в сообщении.

Кроме того, инспекторы проверят организацию дорожного движения на пешеходных переходах, в том числе в местах расположения остановок общественного транспорта. Сотрудники ГИБДД проконтролируют, соответствуют ли эти объекты требованиям ГОСТа.

На территории городского округа 11-й батальон 1-го полка ДПС (Северный) контролирует ряд автомобильных дорог, в том числе часть Волоколамского, Ильинского шоссе и автомагистрали М-9 «Балтия».