РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июн. Сотрудники полиции в подмосковном Подольске за прошедшую неделю раскрыли более 15 преступлений, в том числе девять краж и два грабежа, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«В период с 29 мая по 4 июня в дежурную часть УМВД России по городскому округу поступило более тысячи сообщений и заявлений от граждан о происшествиях и преступлениях. За данный период было раскрыто два факта причинения тяжкого вреда здоровью; одно разбойное нападение; два грабежа; два преступления в сфере незаконного оборота наркотиков; девять краж и один факт организации незаконной миграции», – говорится в сообщении.

За неделю на территории Подольска сотрудники полиции провели рейды по выявлению незаконно проживающих иностранных граждан, по результатам которых составлено 47 административных протоколов. За пределы РФ выдворили шесть человек, сумма наложенных штрафов составила более 50 тысяч рублей.