РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июн. С улиц Подольска за прошедшую неделю эвакуировали 74 автомобиля, транспортные средства были эвакуированы из-за неправильной парковки, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

С 29 мая по 4 июня сотрудники ГИБДД при проведении профилактических мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма выявили и пресекли более 600 нарушений правил дорожного движения (ПДД). Все нарушители привлечены к административной ответственности. Выявлено 232 нарушения водителями правил остановки и стоянки транспортных средств.

«За неправильную парковку с улиц городского округа Подольск эвакуировали 74 автомобиля. Сумма назначенных штрафов составила более 300 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

В течение отчетного периода произошло 135 ДТП, пострадало два человека, один погиб.