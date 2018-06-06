РИАМО - 6 июн. В Подмосковье оптимизировали получение врачами медицинских снимков, объединив две инфосистемы – единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС) и единую рентгенологическую информационную систему (ЕРИС), говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«Мы делаем еще один шаг в развитии телемедицины на территории Подмосковья. Теперь у врача в любом медучреждении области есть постоянный доступ к базе исследований пациентов. Это позволяет медику при необходимости получить консультацию других коллег. А пациенту больше не придется искать в разных учреждениях нужного специалиста, готового сделать описание к снимку. Все данные будут автоматически загружены в систему и доступны врачам», – сказала Забралова.

По ее словам, проект ЕРИС представляет собой централизованное хранилище, куда поступают результаты исследований со всех тяжелых медицинских аппаратов, в том числе ангиографов, МРТ, КТ и других. Это дает возможность получить снимки и результаты исследований своего пациента врачам в любом медучреждении Московской области.

Как отметила первый зампред, реализуемый проект также направлен на повышение эффективности использования медицинского оборудования в учреждениях здравоохранения Подмосковья. Система позволяет в онлайн-режиме отслеживать и контролировать использование медоборудования, обеспечивая всем аппаратам в равной степени высокую загрузку.

В свою очередь министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков отметил, что система ЕРИС в Подмосковье работает с декабря 2017 года. На данный момент к ней подключены более 170 тяжелых аппаратов различных медучреждениях региона.

«С февраля по май 2018 года в режиме пилотного проекта в системе было описано более 7 тысяч исследований. За это время через нее получено 504 заключения экспертов МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, из которых свыше 70% – по КТ и 8,7% – по МРТ и порядка 9% – маммографические исследования», – сказал Марков.

В Подмосковье также работает проект по созданию центра «второго мнения» на базе Московского областного научно-исследовательского клинического института. Врачи на местах при обнаружении тяжелых случаев отправляют запрос в МОНИКИ, где уже с результатами исследования работают высококвалифицированные специалисты.

Таким образом, качественную медицинскую помощь теперь могут получить пациенты со всего Подмосковья, даже жители самых отдаленных населенных пунктов. За время работы в 36% случаев экспертами МОНИКИ были даны корректирующие заключения.