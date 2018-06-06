Как жителям Подмосковья пожаловаться на плохое обслуживание в поликлинике

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На портале проводится прием жалоб от жителей Подмосковья, в том числе и по учреждениям здравоохранения.

Чтобы оставить обращение, после регистрации через e-mail, необходимо нажать на кнопку слева «Создать жалобу», над окном для ввода текста выбрать категорию «Медицина», затем подкатегорию. Список тем довольно обширный. Так, тут можно пожаловаться на хамство медперсонала, проблемы с выдачей питания на молочной кухне, необоснованные платные услуги или плохой ремонт в поликлинике. Введя текст сообщения, нужно выбрать адрес поликлиники.

Еще одна полезная функция (например, на московском портале «Наш город» такой нет): можно получать рассылку с жалобами других пользователей портала, касающихся данного медучреждения.

Сообщения проходят модерацию в течение двух дней, после чего ответственные органы публикуют либо отчет о решении проблемы, либо указывают необходимый для этого срок. Пользователь может подтвердить или опровергнуть устранение недочета.

Кроме того, на «Доброделе» можно оценить качество государственных услуг или проголосовать по той или иной проблеме (на текущий момент открытых голосований по поликлиникам нет). Также для удобства пользователей работает мобильное приложение.

Как прикрепиться к поликлинике в Подмосковье >>