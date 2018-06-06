Как жителям Подмосковья пожаловаться на плохое обслуживание в поликлинике

«Добродел»
На портале проводится прием жалоб от жителей Подмосковья, в том числе и по учреждениям здравоохранения.
Чтобы оставить обращение, после регистрации через e-mail, необходимо нажать на кнопку слева «Создать жалобу», над окном для ввода текста выбрать категорию «Медицина», затем подкатегорию. Список тем довольно обширный. Так, тут можно пожаловаться на хамство медперсонала, проблемы с выдачей питания на молочной кухне, необоснованные платные услуги или плохой ремонт в поликлинике. Введя текст сообщения, нужно выбрать адрес поликлиники.
Еще одна полезная функция (например, на московском портале «Наш город» такой нет): можно получать рассылку с жалобами других пользователей портала, касающихся данного медучреждения.
Сообщения проходят модерацию в течение двух дней, после чего ответственные органы публикуют либо отчет о решении проблемы, либо указывают необходимый для этого срок. Пользователь может подтвердить или опровергнуть устранение недочета.
Кроме того, на «Доброделе» можно оценить качество государственных услуг или проголосовать по той или иной проблеме (на текущий момент открытых голосований по поликлиникам нет). Также для удобства пользователей работает мобильное приложение.
Минздрав РФ
Если вашу жалобу по каким-либо причинам игнорируют или нарушения устранены некачественно, можно обратиться в вышестоящую инстанцию. На сайте министерства здравоохранения РФ есть возможность отправки электронных обращений граждан. В форме нужно указать ФИО заявителя, изложить суть проблемы, можно прикрепить фото, указать свой регион (в данном случае Московская область) и выбрать вариант получения ответа на ваше обращения (проще всего по электронной почте).
Согласно закону №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской федерации», рассмотрение жалоб происходит в течение 30 дней с момента регистрации. Обращению присваивается регистрационный номер.
Письменные обращения принимаются по адресу: г. Москва, Рахмановский пер., д. 3, ГСП-4, 127994, а информацию о регистрации жалобы дают по телефону: +7 (495) 627-29-93, с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 16.45, обеденный перерыв с 12.00 до 12.45. Отдел по работе с обращениями граждан: (495) 627-24-00 доб. 1030.
Здесь также можно пройти опрос о качестве медицинской помощи, оказанной в поликлинике.
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росгосздравнадзор)
Можно обратиться на «горячую линию» Росгосздравнадзора по телефону: 8-800-500-18-35 или отправить электронное сообщение на сайте. Для этого внизу надо выбрать кнопку «Подача обращений для физических лиц», далее заполнить стандартную форму (фамилия, имя, отчество, контактные данные, суть проблемы).
Рассмотрение происходит согласно закону № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Здесь же, на сайте, введя номер вашего обращения, можно отследить его судьбу.
Адрес для письменных обращений граждан: Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1, 109074. Справочные телефоны: +7 (495) 698-45-38, +7 (499) 578-02-30.
Поликлиника
Можно направить жалобу и непосредственно в поликлинику, где вы столкнулись с проблемой. Для начала нужно найти сайт поликлиники в Интернете, затем оставить свое сообщение, заполнив стандартную форму (имя, фамилия, адрес электронной почты). Рассмотрение обращений регулируется тем же №59-ФЗ, все жалобы направляются главному врачу медучреждения. Если на сайте нет формы для обращения, можно отправить его по почте на имя главврача.
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