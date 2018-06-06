РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 июн. В среду утром на пересечении улицы Советской с проспектом Ленина в подмосковной Балашихе автомобиль Renault сбил мотоциклиста, сообщил представитель ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«Утром 6 июня на пересечении улицы Советская с проспектом Ленина автомобиль Renault не предоставил преимущество мотоциклисту и совершил столкновение», - сказал представитель.

В результате аварии мотоциклист доставлен в больницу, в настоящее время он находится в удовлетворительном состоянии.