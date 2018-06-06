РИАМО - 6 июн. В Москве организовали рабочие места для активных граждан с ограниченным возможностями здоровья, которые в течение лета и будут следить за соблюдением оплаты и правил парковки на улицах города, сообщил РИАМО в среду заммэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Многие люди, которые ограничены возможностями здоровья совсем не лишены энергии и желания работать. Обсуждались разные варианты профессий с обществами маломобильных граждан, мы пришли к выводу, что вопрос соблюдения правил парковки – один из самых значительных для инвалидов в Москве. Мы гордимся, что эти люди пришли работать к нам», – сказал Ликсутов.

По его словам, новые сотрудники будут ежедневно выезжать на улицы города по адаптированным для них маршрутам на специально оборудованных для долгих поездок инвалидных колясках, чтобы контролировать зону платной парковки. Перед этим все они прошли обучение для работы с планшетами и получат инструктаж по общению с автомобилистами. Эксперимент будет длиться c 4 июня по 31 августа.

«Город у нас один для всех, и соблюдение правил – это не прихоть, а необходимость. Этот эксперимент также покажет, как важна и необходима работа пешего инспектора, которая кому-то со стороны может быть и незаметна», – отметил заммэра.