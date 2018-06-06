РИАМО - 6 июн. Железнодорожники восстановили движение электропоездов Казанского направления МЖД после аварии на дороге в Люберцах, где столкнулись два автомобиля, после чего грузовик оказался на железнодорожных путях, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Железнодорожники ввели в график пригородные поезда Казанского направления Московской железной дороги после ситуации с грузовым автомобилем, заблокировавшим пути в районе станции «Люберцы-2». В настоящее время электрички отправляются в рейсы и следуют по расписанию», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в среду утром в Люберцах на автомобильной дороге столкнулись два транспортных средства, в результате чего грузовой автомобиль отбросило на железную дорогу, и он заблокировал пути около станции «Люберцы-2». При этом столкновения с поездами не было.

Машинист приближающейся пригородной электрички, заметив препятствие на пути, применил экстренное торможение и предотвратил столкновение. По предварительной информации, никто не пострадал.

Железнодорожники оперативно убрали автомобиль с путей и возобновили движение поездов. Несколько электричек проследовали по маршруту с увеличенным интервалом.

Как отмечается в сообщении, диспетчеры приложили максимальные усилия, чтобы сократить опоздание поездов и как можно быстрее ввести их в график.