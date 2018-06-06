РИАМО – 6 июн. В подмосковном Домодедове за пять месяцев 2018 года административная комиссия городского округа вынесла более 20 постановлений о нарушениях чистоты и порядка, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

С 1 января текущего года в Домодедове создана административная комиссия, уполномоченная рассматривать административные дела в отношении физлиц в сфере соблюдения закона «О благоустройстве в Московской области» по всем статьям кодекса об административных правонарушениях в Подмосковье.

«За пять месяцев в отношении физических лиц комиссия городского округа вынесла 24 постановления об административном правонарушении. Все выявленные замечания в сфере чистоты, порядка и благоустройства, устранены», – сказала начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

По ее словам, собственник частного дома по улице Заборье в микрорайоне Востряково организовал автосервис на участке, разместил незаконные вывески, захламил прилегающую к дому территорию и не заключил договор на вывоз мусора.

«В отношении физического лица административно-техническая комиссия возбудила сразу три административных дела. Недобросовестный частник вынужден был подчиниться и исправить указанные замечания», – отметила Витушева.

Она также напомнила, что создание административных комиссий в муниципальных образованиях региона прошло в соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьева.