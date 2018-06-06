РИАМО - 6 июн. Депутаты Мосгордумы на заседании в среду приняли в первом и окончательном чтении законопроект о внесении изменений в закон «О наградах и почетных званиях города Москвы», согласно которым общественная премия «Крылья аиста» приобрела статус городской, передает корреспондент РИАМО.

«Предусматривается, что премия города Москвы «Крылья аиста» будет вручаться по восьми номинациям, одной из которых является номинация «Семье усыновителей, опекунов (попечителей), приемной семье или патронатной семье за особый вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве». В данной номинации ежегодно планируется награждать три приемные семьи с вручением денежного приза в размере 350 тысяч рублей. Необходимый объем средств на эти цели составит более 1 миллиона рублей в год», - говорится в тексте законопроекта.

По словам председателя комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Михаила Антонцева, общественная премия «Крылья аиста» вручается в столице уже три года подряд. В восьми номинациях отмечаются те москвичи, которые внесли особый вклад в развитие и популяризацию семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Комиссия Мосгордумы ранее решила рекомендовать депутатам поддержать законопроект, вносящий изменения в городской закон «О наградах и почетных званиях города Москвы» в первом чтении и, если не будет поправок, в окончательной редакции.

Ранее в ходе заседания профильной комиссии столичного парламента первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Ольга Грачева сообщила, что премия предполагает денежное вознаграждение, однако дополнительных средств из бюджета города не потребуется. Деньги пойдут из государственной программы «Социальная поддержка жителей города Москвы».

«Ранее поощрялась только одна семья, принявшая к себе ребенка или детей. С этого года мы готовы премировать три семьи», - отмечала ранее Грачева.