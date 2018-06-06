РИАМО – 6 июн. По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большая часть жителей России ожидает дальнейшего роста цен на бензин и ухудшение своего благосостояния, сообщает Газета.ru.

Розничные цены на бензин в России в мае текущего года выросли на 5,6%. Увеличение цен на топливо заметили 84% опрошенных. При этом доля автовладельцев, которые обратили внимание на серьезный рост цен, составляет 79%.

«Ответственными за текущую ситуацию россияне считают нефтяные компании (46%), правительство (40%) и владельцев автозаправочных станций (19%). Кроме того, 78% опрошенных ожидают дальнейшее увеличение цен на топливо», – говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, водители автомобилей (51%) говорят о возникновении финансовых трудностей из-за повышения цен. При этом 66% респондентов объясняют рост цен экономической политикой страны.

Ухудшение своего материального положения из-за роста цен на топливо предполагают 83% опрошенных.