РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 июн. Скалодром «Высота» в Балашихе проверили на безопасность, в ходе осмотра специалисты не обнаружили серьезные нарушения, говорится в сообщении Федерации скалолазания России.

Федерация скалолазания России провела выездную проверку в скалодромном центре «Высота» в Балашихе. Качество и безопасность конструкции скалодрома, предназначенного для спортивных занятий детей и взрослых, оценил руководитель строительно-технической комиссии ФСР Игорь Гусак.

«Прежде всего, я обратил внимание на надежность сварки металлоконструкции, затем изучил поверхностное покрытие: фракция абразивности, на мой взгляд, оптимальная, не стирает кожу, при этом создает необходимый уровень трения. Высота матов соответствует нормам, упругость матов хорошая», – сказал Гусак.

Он добавил, что небольшое нарекание вызвало наличие микростыков между страховочными матами, которые должны быть устранены в ближайшее время.

Крупнейший в Подмосковье скалодром «Высота» открылся в Балашихе летом 2017 года. На объекте проходят постоянные занятия школы скалолазания, а также адаптивные тренировки для людей с ограниченными возможностями здоровья.