РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июн. Сотрудники полиции в подмосковных Котельниках задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении более 45 граммов гашиша, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» провели оперативно-разыскное мероприятие около одного из домов на улице Cосновая в Котельниках и задержали молодого человека в возрасте 25 лет.

«При личном досмотре у него были обнаружены и изъяты девять свертков с веществом растительного происхождения. При проведении химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством - гашишем, общим весом более 45 граммов», - говорится в сообщении.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.