РИАМО - 6 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду предложил кандидатуру Валерия Венцаля на должность главы Ленинского района, в настоящее время Венцаль возглавляет совет депутатов муниципалитета и является секретарем местного отделения партии «Единая Россия».

«Вы очень давно живете в Ленинском районе, и знаю, что избирались по одномандатному округу, победили там. Я хотел вам предложить принять участие в конкурсе на должность главы Ленинского района и, надеюсь, депутаты поддержат вашу кандидатуру», - сказал Воробьев, обращаясь к Венцалю.

Губернатор подчеркнул, что Венцаль работает плодотворно, знает все нюансы каждого поселения.

«Считаю, что с работой вы знакомы и с ней справитесь. Район непростой, очень много новых жилых микрорайонов, которым нужно уделять внимание», - отметил Воробьев.

Венцаль поблагодарил главу региона за оказанное доверие и выразил готовность возглавить работу по дальнейшему развитию муниципалитета.

«При вашей поддержке готов работать на результат для того, чтобы сделать рывок в социально-экономическом развитии Ленинского района», - отметил Венцаль.

Ленинский район расположен к югу от Москвы, непосредственно за линией МКАД. Район занимает выгодное географическое положение, простираясь с юго-запада на юго-восток вдоль Московской кольцевой автодороги. Район граничит с Москвой, Раменским муниципальными районами, городскими округами Домодедово, Дзержинский, Подольск и Лыткарино.