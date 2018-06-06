РИАМО - 6 июн. Новым сервисом безбумажной технологии получения посылок воспользовались полмиллиона жителей Москвы и Подмосковья, с помощью простой электронной подписи в отделениях «Почты России» уже выдали свыше 4 миллионов почтовых отправлений, говорится в сообщении пресс-службы почтового оператора.

Сервис предоставляется бесплатно на основании заполненной в почтовом отделении регистрационной формы. В ней указываются паспортные данные и номер мобильного телефона клиента. При передаче заявления оператору потребителю необходимо предъявить паспорт для подтверждения личности.

«После однократного оформления этого документа клиенту больше не придется заполнять бумажные извещения. Теперь при получении посылки клиенту необходимо назвать оператору свой номер телефона или трекинг номер отправления. И ему придет SMS-сообщение с кодом подтверждения, которое получателю будет необходимо назвать оператору почтового отделения для получения отправления», – говорится в сообщении.

Зарегистрировать свою электронную подпись можно в любом почтовом отделении Москвы и Московский области. Сама регистрация занимает всего несколько минут, но позволяет сократить в 5 раз сроки выдачи почты и отказаться от необходимости заполнения бумажных извещений. При этом ни вес, ни размер получаемой посылки значения не имеет.

«Любой житель Москвы и Подмосковья может заполнить специальную анкету и, предъявив паспорт, зарегистрировать подпись. После этого никакие документы больше не нужны, заполнять извещения тоже нет необходимости. <…> как только отправление поступит в почтовое отделение, достаточно предъявить нашему оператору штрихкод с экрана телефона, назвать код из СМС и получить посылку», – пояснил заместитель генерального директора «Почты России» по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев.