РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июн. В подмосковном Подольске в среду день рождения великого поэта Александра Пушкина отпразднуют в 16:00 в одноименном сквере, где будут читать стихи, поэмы и петь романсы, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В России 6 июня празднуют День русского языка, приуроченный ко дню рождения поэта Александра Пушкина, в этом году отмечается 219-я годовщина со дня его рождения. В Подольске главной площадкой праздника в среду станет сквер имени Пушкина на улице Кирова. Утром комитет по образованию администрации округа провел в сквере торжественную линейку, посвященную памяти поэта. В мероприятия приняли участие ребята из детских оздоровительных лагерей, которые открылись с 1 июня на базе образовательных учреждений. Дети возложили цветы к памятнику поэта и прочитали его стихи.

«В 16:00 в сквере соберутся представители молодежных и общественных организаций, жители, почитатели творчества поэта. Праздник «Встречаемся у Пушкина» откроет президент Подольского отделения международного Пушкинского общества Галина Сеничева. Будут звучать стихи, поэмы, романсы на стихи поэта в исполнении воспитанников творческих студий горокруга, солистов учреждений культуры Подольска. Запланирован показ отрывков из спектаклей по произведениям Пушкина», - говорится в сообщении.

Тематические мероприятия проходят в учреждениях культуры и Централизованной библиотечной системы Подольска. В доме культуры «Плещеево» провели поэтический утренник «Читаем Пушкина», в библиотеке поселка Быково пройдет поэтический ринг для школьников «Я в гости к Пушкину спешу», в детской библиотеке №10 на улице Литейная ребятам покажут видеопрезентацию о жизни и творчестве поэта.