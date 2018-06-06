РИАМО - 6 июн. Московский урбанистический форум (МУФ) пройдет в июле в столичном парке «Зарядье», организаторы начали отбор волонтеров для помощи на мероприятии, планируется привлечь около 300 человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Процедура отбора волонтеров уже начата. В этом году волонтеры будут помогать в аккредитации участников МУФ, ориентировать гостей и участников форума в парке «Зарядье», сопровождать иностранных спикеров, помогать в работе деловой и фестивальной программ, выполнять поручения, связанные с маркетингом, PR и другими областями», – сообщил руководитель департамента Сергей Левкин.

По его словам, добровольцы могут зарегистрироваться на сайте городского учреждения «Мосволонтер», после этого с кандидатами проведут собеседование и расскажут об особенностях того или иного направления работы, а после отбора они пройдут дополнительный пятидневный курс обучения.

В этом году форум пройдет с 17 по 22 июля. Основная тема форума – «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни». Главной площадкой станет концертный зал филармонии в парке «Зарядье».

Прошлогодний урбанистический форум стал самым масштабным за всю историю его проведения. В Москву приехали представители 70 стран-участниц. Число участников деловой программы превысило 10 тысяч человек, а участников фестивальной программы составило не менее 70 тысяч человек.