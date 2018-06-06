РИАМО - 6 июн. В Мосгордуме приняли проект закона «О внесении изменения в Закон города Москвы от 19 июня 2013 года №32 «О потребительской корзине в городе Москве», что предполагает продление действие закона о потребительской корзине на три года до 30 июня 2021 года, передает в среду корреспондент РИАМО.

«Потребительская корзина для основных социально-демографических групп населения в целом по стране и в субъектах Российской Федерации определяется не реже одного раза в пять лет. Федеральным законом внесены изменения в ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения до 31 декабря 2020 года», - сказал председатель комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев.

Как добавила первый заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Ольга Грачева, законопроектом предлагается продлить действие закона о потребительской корзине на три года до 30 июня 2021 года. Законопроект прошел все необходимые согласования, обсужден на Московской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«Потребительская корзина в столице рассчитана исходя из более высокой величины прожиточного минимума. И из ее размера исчисляется ряд социальных выплат», - сказала Грачева.

Также члены профильных комиссий Мосгордумы рекомендовали депутатам поддержать предложенные законопроектом изменения.