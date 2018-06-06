РИАМО - 6 июн. В центральном парке подмосковных Люберец установят в ближайшее время детские аттракционы и колесо обозрения, сообщил журналистам в среду глава городского округа Владимир Ружицкий.

По его словам, в прошлом году специалисты завершили первую очередь реконструкции центрального парка. Жители Люберец успели побывать в этом парке и остались довольны.

«Мы в течение ближайшего месяца поставим там детские аттракционы. Планируем осенью поставить колесо обозрения», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что вторую очередь реконструкции парка завершат в этом году.

Во вторник губернатор Московской области встретился с Ружицким. В рамках встречи они обсудили реконструкцию Зенинского шоссе, расширение Октябрьского проспекта и создание детских садов на территории Люберец.

В парках культуры и отдыха, на открытых площадках в административных округах, в зданиях торгово-развлекательных комплексов и центров Подмосковья зарегистрировано 916 единиц механизированной аттракционной техники. Фактически эксплуатируются порядка 700 единиц. Наибольшее количество сосредоточено в Мытищах, Ногинске, и Орехово-Зуеве.