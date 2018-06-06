РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июн. Сотрудники полиции подмосковного Подольска задержали 35-летнюю местную жительницу по подозрению в краже одежды и косметики, сумма ущерба составила более 8 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу.

В дежурную часть 2 отдела полиции УМВД России по Подольску поступили заявления от торговых представителей о том, что неизвестная систематически совершала кражи одежды и косметической продукции из магазинов на улицах Советская и Свердлова. Общая сумма ущерба составила более 8 тысяч рублей.

«Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по горокругу Подольск в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали 35-летнюю местную жительницу», – говорится в сообщении.

По данному факту отделом дознания УМВД России по горокругу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В отношении задержанной избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.