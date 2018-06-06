РИАМО - 6 июн. Пять новых детских садов сдадут в эксплуатацию в подмосковном городском округе Люберцы к началу нового учебного года, сообщил в среду на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«В этом году к 1 сентября будут сданы пять детских садов. Жители об этом знают», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что во всех новых детских садах в обязательном порядке предусмотрены ясельные группы. Также ясли создают в старых детсадах.

«Сегодня есть потребность в яслях. И мы стараемся открывать ясельные группы, и в новых детсадах обязательно открываются ясельные группы. У нас сегодня очередность детишек 2-3 лет в ясельные группы - около 2 тысяч», - подчеркнул глава округа.

На встрече с губернатором глава Люберец также рассказал о предстоящей реконструкции Зенинского шоссе и Октябрьского проспекта.

Ранее Ружицкий сообщал, что за 2017 год в городском округе Люберцы открыли шесть новых детских садов на 1090 мест.