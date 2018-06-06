РИАМО – 6 июн. Рейтинговое агентство RAEX опубликовало топ-100 лучших вузов России за 2018 год, в первую половину рейтинга попали вузы Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Томской области, сообщается на сайте агентства.

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) составило седьмой ежегодный рейтинг вузов России. При его подготовке использовались статистические показатели, а также результаты опросов среди 30 тысяч респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей.

«Тройка лидеров рейтинга – МГУ имени М. В. Ломоносова, МФТИ, НИЯУ «МИФИ» – продолжает удерживать свои позиции четвертый год подряд. Все участники топ-10 рейтинга 2017-го остались в десятке лучших и в этом году, но очередность мест несколько изменилась. Одну позицию в рейтинге отыграл НИУ «ВШЭ», опередивший МГИМО и занявший пятое место», – отметил исполнительный директор направления «Рейтинги университетов» агентства RAEX Алексей Ходырев.

По его словам, динамика объясняется заметным улучшением наукометрических показателей у НИУ «ВШЭ» и успешностью выступления его студентов на престижных международных олимпиадах – данный критерий в 2018 году впервые был включен в рейтинг RAEX.

Рейтинг RAEX свидетельствует, что 50 из 100 лучших вузов России расположены в четырех регионах – Москве, Санкт-Петербурге, Томской и Московской областях. Тот факт, что сильные университеты сконцентрированы в очень ограниченном количестве субъектов Федерации, препятствует развитию региональных экономик.

Преимущества в рейтинге вузов получили те их них, кому удалось выйти за рамки привычных предметных областей. Узкая специализация содержит немало угроз и идет вразрез с междисциплинарным подходом, который важен как для научных исследований, так и для успешности выпускников на рынке труда, отмечается в исследовании.

Среди социально значимых вузов наилучшие успехи демонстрируют медицинские образовательные учреждения: 13 медицинских вузов вошли в топ-100 рейтинга. При этом педагогические вузы представлены в сотне лучших всего тремя участниками, аграрные университеты – двумя.

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