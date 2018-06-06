РИАМО - 6 июн. Специалисты в Москве разрабатывают комплексные схемы инженерного обеспечения для кварталов, которые попадают под программу реновация жилья, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление №515-ПП, утверждающее порядок разработки комплексной схемы инженерного обеспечения территорий, подлежащих реновации. Комплексная схема – новый для города документ, представляющий собой текстовое описание и графическое отображение существующих и планируемых для строительства (реконструкции) объектов инженерной инфраструктуры.

«Разработка такого документа позволит уже до начала строительства жилых домов иметь на всю территорию квартала реновации информацию о месторасположении планируемых инженерных сетей, их технических характеристиках, что предоставит застройщику и сетевым организациям возможность правильно спланировать мероприятия по подключению таких домов к инженерной инфраструктуре», – сказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что принятый документ утвердил еще и порядок определения точки подключения к инженерным сетям.

Так, точка подключения может быть определена не только на границе земельного участка или многоквартирного дома (как принято по общим правилам), но и на границе территории, подлежащей реновации, что позволит застройщику самостоятельно осуществлять строительство сетей на такой территории, тем самым ускорив процессы технологического присоединения.

В целом, документ направлен на сокращение сроков технологического присоединения и исключение несвоевременного подключения жилых домов к инженерным сетям при реализации Программы реновации.

Программа реновации жилья касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас программа насчитывает 5 171 дом. Городские власти утвердили 242 площадки для строительства «стартовых» домов с градостроительным потенциалом в 3,6 миллиона квадратных метров. Этот перечень не является окончательным и будет дополняться.